Aysel Gürel'in ikinci şiir kitabı, ölüm yıldönümünde kitapseverlerle buluştu

Aysel Gürel'i "Sevda" ile Anıyoruz…





Aysel Gürel'in daha önce kimseye açılmamış arşivine girip, daha önce kimsenin elinin değmediği onlarca şiir arasından en uygun seçimleri yaparak yayımladığımız ikinci kitabı bu.





Sevda…





Bu deli şairin, bu çocuk şairin gün yüzü görmemiş çalışmalarını ve bir kısmını şarkı olarak bildiğimiz şiirlerini Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam adlı kitabımızda bir araya getirmiştik. O zaman kitabı şairin doğum gününde, 2018'in 7 Şubat'ında çıkarmıştık. Şimdiyse ikinci kitabını, ateşli aşklardan çok dingin sevdaların özlemini duyan bu kitabını, şairin ölüm yıl dönümünde huzurlarınıza çıkarıyoruz.

Mehtap Ar ve Müjde Ar'ın herkesten sakındığı, kimseye göstermek istemediği bu değerli arşive ulaşabilmek Tekin Yayınevi için büyük bir onurdu. Bu onur, günlerce, gecelerce emek vermeyi ve gayret sarf etmeyi de beraberinde getirdi. Şiir seçiminde ve sıralamasında; anlaşılmayan yerlerin netleştirilmesinde ve kitap haline getirme sürecinin her aşamasında Aysel Gürel'in ailesiyle birlikte çalıştık, yol aldık.





Bütün bunları yaparken bir nehrin içinde biz de aktık gittik çünkü şairliği de kadınlığı da nehir gibiydi Aysel Gürel'in. Onun cesaretinden payımıza düşenle arşivinin derinliklerini taradık.

Onun özgürlüğü her adımımızda yolumuza ışık oldu.

Ölüm yıl dönümünde daha da iyi anlıyoruz ki Aysel Gürel bütün kadınları duyarak, onların acısını hissederek yazmıştı şiirlerini. O, toplumun her katmanından kadının sesini şiirine taşımış; o, kadınların söylemediklerini söyleyen dil, onları duymak istemeyen kulakları utandıran bir kulak olmuştu. Bütün bunları yaparken kendi varlığını da gizlememişti asla.

Fakat en önemlisi şu: Aysel Gürel'in kadınlara yaptığını ona şiiri yapıyordu. Bunu bugün Sevda'daki şiirleri okuyunca yakinen görüyoruz. Gerektiğinde serin bir gölge, gerektiğinde şefkatli bir kucak, bir kulak, gören bir göz oldu şiirleri ona. Yeri geldiğinde dayanak. Aysel Gürel, kendini de şiir yazarak bulmuştu.

Aysel Gürel dizimizin bu ikinci kitabında bilge bir kadının sözleri karşılıyor okuru. Bütün duygulara yer açan, insanın her halini kabul eden, insanı her haliyle kabul eden sık ağaçlı bir ormanda yürür gibi okuyacaksınız bu şiirleri. Tekin Yayınevi'nin gururla sunduğu "Sevda" kadınlığınızı başka bir kulakla duymaya hazırlayacak sizleri. Şiire kaynaklık eden öz suya doğru bir keşfe çıkaracak.

Arka Kapaktan

Seni kaybettim kendimi buldum

Daha yorgun ama daha yoğun

İçimde cevabı her sorumun

Aşk idim ben artık sevda oldum

Bir nehir gibidir Aysel Gürel. Şairliği, kadınlığı, cesareti hatta cüretiyle coşkun bir nehir. Kendi arkasında pervasızca duruşu başlı başına bir şiirdir.

Bu duruştan aldığı güçle bütün kadınları duyarak, onların acısını hissederek yazmıştır şiirlerini de.

Şiirleri de ona sıcak bir yatak, serin bir gölge olmuştur işte böylece.

Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam'da okuduğumuz gözü kara, isyankar, diri Aysel Gürel'i bu kitapta kendine doğru keşfe çıkmış, sakinleşmiş bir sesle dinliyoruz. Güçlü bir kabul duygusuyla okuyoruz bütün şiirleri.

Dik, onurlu, sükünetli bir kabul. Artık aşkı için sefere çıkan değil aşkla işgali ayıran, arzuyu demlendirip sevdaya eren bir kabul.

Sevda, Aysel Gürel dizimizin ikinci kitabı. Kadınlığınızı başka bir kulakla duymaya, kendinizi yeniden doğurmaya çağıracak sizi. Biz de bu esnada, Tekin Yayınevi olarak, dizinin diğer kitaplarını hazırlayacağız. Kim bilir bir sonraki Aysel hangi güzelliğiyle, bir sonraki kitabımız hangi duygularla

karşılayacak siz sevgili okurlarımızı?

Gönül Aysel Gürel Kimdir?

Şair, söz yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusu, edebiyat öğretmeni. 7 Şubat 1929 yılında Denizli, Sarayköy'de dünyaya geldi. Çocukluğu Cumhuriyet'in ilk yıllarında, babası Hakim Ali Rıza Bey'in tayini dolayısıyla Trabzon'da bir Rum konağında geçmiş, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlamıştır.

Henüz 15 yaşındayken sanat dünyasına ilk adımını Trabzon Halk Evi'nde atan Gürel, klasik tiyatro eserlerinin sahne uyarlamalarında rol almıştır. Aysel Gürel, oyunculuğun yanı sıra edebiyat ve şiire de tutkundur. Ahmet Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Haşim ve Pablo Neruda'dan

etkilenmiştir. Trabzon Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü'ne kaydını yaptırmıştır. Edebiyat Fakültesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olmuştur. Mezun olduktan kısa bir süre sonra edebiyat öğretmeni olarak görev

yapmıştır.

Bir süre sonra gazeteci Ahmet Vedat Ebrem'le evlenen Gürel'in, 1954 yılında ilk çocuğu Müjde Ar, 1956 yılında Mehtap Ar dünyaya geldi. İkinci çocuğuna hamileyken eşinden ayrılan Gürel, 1960 yılında Türk Sahne Sanatkarları Derneği'ne kaydını yaptırmış ve profesyonel olarak tiyatrolarda oyunculuğa başlamıştır.

Site Tiyatrosu'nda Münir Özkul, Ekrem Dümer, Suna Selen gibi isimlerle birçok rolde yer almış; Toto Karaca, Naşit Tiyatrosu ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

"Artık oynayacağım bir şey kalmamıştı. Yazılmamış, yazılacak eserler düşlemeye başladım" diyen Aysel Gürel, yıllarca yaptığı tiyatro oyunculuğunu bırakmıştır. "Bir şey keşfettim. Herkesin bir şiiri, bir ritmi vardı. Bunu bulmalıydım. Kendimi değil toplumu yazmalıydım" diyen Gürel, işsiz kaldığı dönemde şiir

yazmaya karar vermiştir. İlk şarkısı Gençlik Başımda Duman (Ateş Böceğim) 45'lik bir plakta yer almış ve hit olmuştur. Binlerce şarkının söz yazarıdır.

Şiir Şimdi, Senin İçin Sana Değil ve Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam isimli üç şiir kitabı bulunan Gürel, "Meyhane Köşeleri, Tek Kollu Canavar, Yurda Dönüş, Mıstık, Gümüş Gerdanlık, Silemezler Gönlümden, Hop Dedik Kazım, Öyle Olsun, Tantana Kardeşler, Kaybolan Saadet, Arzu, Yansın Bu Dünya, Fosforlu

Cevriye" gibi birçok filmde rol almıştır. Aysel Gürel, 17 Şubat 2008 yılında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ardından bıraktığı binlerce söz ve şiirleriyle ölümsüzleşti.