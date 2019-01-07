Aysel Özgan'dan Rekorla Gelen Şampiyonluk

Para atıcılık branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı şampiyonluklarla Yıldırım'ın gurur olan Yıldırım Belediyesporlu Milli Atıcı Aysel Özgan, Türkiye Rekoru kırarak kazandığı şampiyonlukla zihinlerdeki engelleri bir kez daha aştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Para Atıcılık Türkiye Kupası'nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu Aysel Özgan, 77 sporcunun katıldığı müsabakada madalya için hedefe kilitlendi. 10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar (P2) Final Kategorisi'nde 238.2 puanlık derece elde eden başarılı sporcu Türkiye Rekoru kırarak şampiyonluk madalyasının sahibi oldu. Sayısız başarısı arasına bir yenisini daha ekleyerek Yıldırım'ı temsil eden rekortmen sporcuyu tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Sporcularımız arasında ulusal ve uluslararası başarılara imza atarak bizleri gururlandıran isimlerin başında, engelini sporla aşarak bunu başaran Aysel Özgan geliyor. Milli sporcumuz, Yıldırımlı gençlerimize ve tüm engelli vatandaşlarımıza örnek teşkil edecek başarılar elde ediyor. Şampiyonumuzu elde ettiği rekordan dolayı kutluyor uluslararası spor arenasında yeni rekorlar ve madalyalar yolunda başarılar diliyorum" dedi.