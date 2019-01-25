Ayşen Gruda'ya Veda Ederken Eski Eşi Sitem Etti: Onlar Adına Utanıyorum!
2 saat önce
Ayşen Gruda Veda Ederken Eski Eşi Sitem Etti: Onlar adına Utanıyorum!
Ayşen Gruda Veda Ederken Eski Eşi Sitem Etti: Onlar adına Utanıyorum!
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:29 Kaynak: Youtube
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