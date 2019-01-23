Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
1 saat önce
TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.
TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:15 Kaynak: DHA
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
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