Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

1 saat önce

TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.

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TİYATRO  ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.  74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Ayşen Guruda, Güncel
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