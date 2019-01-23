Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Ayşen Gruda hayatını kaybetti

1 saat önce

Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.

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Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17 

Ekonomi
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