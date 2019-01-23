Ayşen Gruda hayatını kaybetti
1 saat önce
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:17
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