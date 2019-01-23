Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

8 dakika önce

Ayşen Gruda hayatını kaybettiİdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda hayatını kaybetti

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.

DHA-Genel - Türkiye- İstanbul - İdris Tiftikci

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(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

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