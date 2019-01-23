Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
8 dakika önce
Ayşen Gruda hayatını kaybettiİdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.
Ayşen Gruda hayatını kaybetti
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA
) TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
DHA-Genel - Türkiye- İstanbul
- İdris Tiftikci
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(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
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