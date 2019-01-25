Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'nın Cenaze Namazı - Sanatçı Arkadaşları Anlatıyor (1)

Ayşen Gruda'nın Cenaze Namazı - Sanatçı Arkadaşları Anlatıyor (1)

1 saat önce

- Cenazeden detaylar Sanatçı arkadaşlarının açıklamaları İSTANBUL - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Cenazeden detaylar
Sanatçı arkadaşlarının açıklamaları İSTANBUL - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:55 Kaynak: AA

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