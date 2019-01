Ayşen Gruda'nin Cenazesi 25 Ocak'ta Toprağa Verilecek

Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayşen Gruda, son yolculuğuna 25 Ocak Cuma günü uğurlanacak.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayşen Gruda, son yolculuğuna 25 Ocak Cuma günü uğurlanacak.



Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden usta sanatçı için 25 Ocak'ta öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.



Ayşen Gruda'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



"Acılı bir gün"



Derindere Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gruda'nın yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğunu hatırlattı.



Kasapoğlu, Gruda'nın, iki gündür genel durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonunun çok düşük seyrettiğini anlatarak, "Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Hanım'ı 13.45'te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 1,5 yıldır kendisini ileri evre pankreas kanseri nedeniyle takip etmekteydik. Pankreas kanserinin ileri evresinden olmasından dolayı kendisini kaybettik. Yaklaşık 20 gündür solunum cihazında, solunum yetmezliğinden dolayı da yoğun bakımda takipteydi." diye konuştu.



Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da herkes için acılı bir gün olduğunu dile getirerek, "Ayşen Hanım'ın vefatıyla beraber hepimizin ailesinden bir cenaze çıkmış gibi. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim içimiz şu açıdan rahat, burada tıbbın en ileri ve en güncel şekliyle Ayşen Hanımı tedavi etmeye çalıştık. Yoğun bakımda son bir aydır takip ediyoruz. En iyisi, bu dönemi neredeyse hiç ağrı çekmeden, son döneme kadar şuuru açık bir şekilde tamamladı. Ancak hepimiz çok üzgünüz." dedi.



"Hepimizin annesi aramızdan ayrıldı"



Sanatçının torunu Emre Gruda ise kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve çok zor olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer anneannem. Hepimizin annesi aramızdan ayrıldı. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesle pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendi de hep bunu derdi, 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir.' Cuma günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camisi'nde defnedeceğiz."



Hastane personeline teşekkür eden torun Gruda, yoğun bakımdayken durumunun pek iyi olmadığının altını çizerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Son döneme kadar bilinci açıktı. Hiç acı çekmedi. Geçmişten, hayatımızdan bahsettik. Güzel şeylerden muhabbet ettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Zaten güçlü ve sert bir kadındı. İnsan gibi bir insan, gerçek bir sanatçıydı. Kendi sanat hayatımda ondan çok şey öğrendim, ona çok şey borçluyum. Hepimizin başı sağ olsun. Türk halkının başı sağ olsun.



İlginç hissediyorum, gerçekten kendimi ilginç hissediyorum. Hepimiz için büyük bir değer benim anneannem, Türk halkının annesi. Yani her evden her aileden biri eksildi. Onu istediği gibi uğurlayacağız. Yakındık, çok iyi dosttuk. Özellikle sanat, insanlık ve ahlak adına çok şey öğretti bana."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz

Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat

Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama Yürek Burktu: Azalıyoruz

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri