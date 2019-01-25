Ayşen Gruda'nın Cenazesi Camiye Getirildi -2
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Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHAYeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
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