Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'nın Eski Eşi Yılmaz Gruda Ünlülere Sitem Etti

Ayşen Gruda'nın Eski Eşi Yılmaz Gruda Ünlülere Sitem Etti

55 dakika önce

Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ayşen Gruda'nın Eski Eşi Yılmaz Gruda Ünlülere Sitem Etti, System.String[]
Hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda ünlülere sitem etti. Torunu Emre Gruda ise, anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü.

Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hababam Sınıfı, Gülen Gözler,Aile Şerefi,Çöpçüler Kralı,Tosun Paşa gibi sayısız filmde oyna rol alan Ayşen Gruda için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, torunu Emre Gruda taziyeleri kabul etti. Törene Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, şarkıcı Betül Demir, Ali Sunal, İlyas Salman, Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Demet Akbağ, Işıl Yücesoy, Suzan kardeş gibi ünlü sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Torunu,tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı döktü

Ayşen Grudan'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başını cami avlusuna getirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, sevenleri Gruda'nın tabutunun üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda anneannesinin tabutunun üzerine kapanıp gözyaşı göktü. Cenaze namazının ardından Ayşen Gruda'nın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı ve sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Gruda'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

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