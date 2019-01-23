Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Hastaneye Gelen Ünlüler Açıklamalarda Bulundu

Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Hastaneye Gelen Ünlüler Açıklamalarda Bulundu

1 saat önce

TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Hastaneye Gelen Ünlüler Açıklamalarda Bulundu, System.String[]
TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine hastaneye gelen ünlüler açıklamalarda bulundu.

Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Anneannemi kaybettim. Türk halkı da evinden annesini kaybetti. Her evden her aileden biri eksildi. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize uzun ömürler, güzel hayatlar, sevgiyle, saygıyla geçecek uzun ömürler diliyorum. Halkıyla beraber uğurlanmak istiyordu. Bütün o kucakladığı, sevgiyi yaydığı, sevgiyi kattığı, beraber yaşadığı o nesil, her Türk insanıyla beraber olmak istedi ve son dileği buydu, bu şekilde uğurlanmaktı." dedi.

Şarkıcı Betül Demir, "Düşüncelerimi tarif etmek mümkün değil. Çok üzgünüm. Biz Ayşen Gruda ile Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sevgi müzikalinde oynadık. Öyle bir efsaneyle çok özel anlar paylaştım. Hastalığı süresince de son ana kadar beraberdik, hiç de kopmadık. Tek isteği iyileşmekti. 'Hastaneden çok fazla malzeme topladım, bir an evvel oynamak istiyorum' diyordu. Eşsiz bir sanatçıyı kaybettik. Tabi ki, bıraktıklarıyla devam edecek. Üzülüyorum çünkü yapacak daha çok şeyi vardı. Çok savaşçı bir ruha sahip olduğu için hastalığını son ana kadar kabul etmedi." diye konuştu.

Oyuncu Suha Uygur da, "Çok büyük bir duayeni kaybettik. Çok büyük bir ustaydı. Annemin, babamın meslektaşı. Türk tiyatrosu ve sinemasına inanılmaz işlere imzasını atmış, her gördüğümüze içimizi ısıtan, titreten çok sevgili ablamız, onu kaybettik. Hastaydı zaten, bekliyorduk ama çok üzgünüz. Bir şekilde her yaşadığı gün bir kardı. Türk tiyatrosu ve sinemasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Oyuncu Tuna Arman ise, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncusunu kaybettik. Benim 30 yıllık anam, idolüm birçok şeyimdi. Çok üzgünüm. Kendi istediği gibi uğurlayacağız." ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

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