Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda'nın tedavisi solunum cihazı desteğiyle sürüyor

Ayşen Gruda'nın tedavisi solunum cihazı desteğiyle sürüyor

1 saat önce

Sanatçı Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteğiyle devam ediyor.

Ayşen Gruda'nın tedavisi solunum cihazı desteğiyle sürüyor, System.String[]
Sanatçı Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteğiyle devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:50 

KOAH, Sabah, Ayşen Gruda, Ekonomi
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