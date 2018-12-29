Ayşen Gruda'nın tedavisi solunum cihazı desteğiyle sürüyor
1 saat önce
Sanatçı Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteğiyle devam ediyor.
Sanatçı Ayşen Gruda
'nın yoğun bakımda süren tedavisi, bu sabah KOAH
alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteğiyle devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:50
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