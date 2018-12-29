Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda Solunum Cihazına Bağlandı

Ayşen Gruda Solunum Cihazına Bağlandı

1 saat önce

İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Ayşen Gruda Solunum Cihazına Bağlandı, System.String[]
İstanbul DHA - TİYATRO ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gruda'nın solunum cihazı desteğine bağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:27 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Ayşen Gruda, Güncel
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