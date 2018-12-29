Ayşen Gruda Solunum Cihazına Bağlandı
56 dakika önce
İstanbul DHATiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
İstanbul
DHA
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda
'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gruda'nın solunum cihazı desteğine bağlandığı belirtildi. Açıklamada, Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH
alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:45 Kaynak: DHA
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