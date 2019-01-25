Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

2 saat önce

Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncu Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]
Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncu Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirilen usta oyuncu, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:22 

ayşen gruda, Ekonomi
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