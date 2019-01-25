Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor
2 saat önce
Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncu Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' lakaplı usta oyuncu Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazesi Zincirlikuyu
Camii'ne getirilen usta oyuncu, cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:22
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Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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