Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal Gibi Ünlüler Neler Söyledi ?
1 saat önce
Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal gibi Ünlüler Neler Söyledi ?
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: Youtube
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