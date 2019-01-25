Son Dakika Haberleri: Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal Gibi Ünlüler Neler Söyledi ?

Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal Gibi Ünlüler Neler Söyledi ?

1 saat önce

Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal gibi Ünlüler Neler Söyledi ?

Ayşen Gruda Vefatının Ardından Murat Boz, Hülya Avşar, Ali Sunal gibi Ünlüler Neler Söyledi ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: Youtube

Ali Sunal, Hülya Avşar, Murat Boz, ayşen gruda, Genel
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