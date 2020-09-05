Ayşen teyze 65 yaşında üniversiteli oldu - Son Dakika

KARS'ın Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi (65), geçen yıl liseyi dışarıdan bitirip diploma aldıktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanarak Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı. Fakülte önünde konuşan 2 çocuk annesi Ayşen teyze, "Ben 65 yaşındayım. İnsan 65 yaşında da her şeyi yapabilir, okumanın yaşı yoktur" dedi.

Selim ilçesinde 4 yıl önce kurduğu Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığını yürüten 2 çocuk annesi Ayşen Arda İşçi, gençliğinde okuyamadığı liseyi dışardan bitirdi. İlçede kadınların istihdamı için yoğun çaba sarfeden 'Ayşen teyze' lakaplı Ayşen Arda İşçi, 5 köyde çalışma yaptı. Ayşen teyze, bir yandan açıköğretim lisesini bitirmeye çalışırken bir yandan da kırsal alandaki kız çocuklarının eğitime kazandırılması için emek sarfetti.