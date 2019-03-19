Ayşen Zeybekci: "17 Yıl Önce AK Parti ile Beraber Çok Şey Değişti"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerinde AK Parti teşkilatları, halk eğitim kursları ve ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerinde AK Parti teşkilatları, halk eğitim kursları ve ev ziyaretlerinde bulundu. Eşi Nihat Zeybekci ile İzmir'in hizmet ile tanışacağını belirten Ayşen Zeybekci, "Türkiye'nin başına çorap örmek için ülkemizin üzerinde oyunlar oynamaya devam ediyorlar. Ama artık eski Türkiye yok. Biz bu günlere sizlerin desteğiyle geldik. 17 yıl önce AK Parti ile beraber çok şey değişti. Kadınların duruşu da değişti, ülkenin talihi de değişti" dedi.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Ayşen Zeybekci, bu kapsamda Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçelerinde AK Parti teşkilatları, halk eğitim kursları ve ev ziyaretleri yaptı. Zeybekci, "Ülkemiz üzerinde çok farklı oyunlar denendi. Aziz Türk milleti hepsine göğüs gerdi" yorumunu yaparak, "En son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bizi vurmaya çalıştılar. Oğlum 15 Temmuz günü babasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. ve sabahında bana şunu söyledi; 'Anne hainler meclisimizi bombaladılar. ve bize meclise girip çıkarken kurşun sıktılar.' O felakete oğlum da tanıklık etti. Sur'da hendekler açıp askerimize kurşun sıktılar. Polislerimize cephe aldılar; ama başaramadılar. Bu millet, hala yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya çalışan bu hainlere en güzel cevabı 31 Mart'ta verecektir.' Biz Beydağ, Ödemiş, Kiraz halkına, İzmirliler'in gücünü göstereceğine güveniyor ve inanıyoruz" dedi.



Eşi Nihat Zeybekci'nin İzmir'i çok önemsediğini ifade eden Ayşen Zeybekci, "Nihat Bey'in İzmir ile ilgili çok güzel hayalleri projeleri var. Gece gündüz demeden, vatandaşa hizmet için çalışıyor. İzmir'e baktığımızda doğru düzgün hiçbir hizmet göremiyoruz. Nasılsa seçim kazanacağız düşüncesiyle çalışmadan vatandaş için üretmeden yaşıyorlar. Tüm İzmir'i Ak Belediyecilik ile tanıştıralım ve gerçek hizmet anlayışını vatandaşlara gösterelim. Hizmetin en kalitelisini en üst seviyede alan bir İzmir olacak. Bu anlayışın mimarının adı da şüphesiz Nihat Zeybekci'dir" dedi



Bayındır'da sera çalışanları ile bir araya gelen Ayşen Zeybekci, "Bayındır daha güzel hizmetler ile tanışacak ve bu hizmetler Büyükşehir'de Nihat Zeybekci ile olunca İzmir hizmette bir numara olacak. İzmir sadece Türkiye'de değil dünyada konuşulur hale gelecek" şeklinde konuştu.



Ev ziyaretleri ile vatandaşların yanında olup sorun ve talepleri tek tek dinleyen Ayşen Zeybekci, böbrek nakli bekleyen diyaliz hastası Gamze Akkavak'ın evine konuk oldu. Anne Emine Akkavak, "Vatandaş odaklı hazırlanan bu projeler inşallah hayata geçince, rahat nefes alacağız. Kızım yıllardır böbrek hastası. Şükür devletimiz bize her konuda destek oluyor. Bu desteğin devamını bize İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Nihat Zeybekci ulaştıracak" diye aktardı. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı

Azerbaycan Lideri Aliyev, Erdoğan'dan Kars ve Iğdır'ın MHP'ye Bırakılmasını İstemiş

Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek

TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker 80 Gün Ceza