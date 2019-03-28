Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve Sandığa Sahip Çıkın"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, 31 Mart'ta tüm vatandaşları oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.



Ayşen Zeybekci Buca ve Bayraklı'da İzmirlilerle bir araya geldi. Zeybekci AK Parti Buca Seçim Koordinasyon Merkezi ve ev ziyaretlerinde bulundu. Zeybekci, "31 Mart'a sayılı günler kaldı. Biz kadınlar olarak sahada hız kesmeden Nihat Beyin İzmir'e kazandıracaklarını anlatmaya devam ediyoruz. Tüm kadınlar el ele verip sahada aktif olmaya devam edeceğiz. Nihat Zeybekci ile İzmir'in talihi değişecek. Nihat Bey 1 Nisan'da Belediye Başkanı olduğu zaman kendisine oy veren ve vermeyen herkese eşit bir şekilde hizmet götürecektir" dedi.



31 Mart günü tüm İzmirli vatandaşları oy kullanmaya davet eden Ayşen Zeybekci, "31 Mart sabahında sandıkların başına geçeceğiz. Son dakikaya kadar sandıklarımız sahip çıkacağız. Oy kullanmak bizim vatandaşlık görevimizdir. Geleceğine umutla bakan gençlerimizin var olması için ben herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Söyleyeceğimiz tek bir şey var İzmir'i düşün çocuklarını düşün diyerek İzmirlilerin kendi geleceklerine oy vermesi için elimizden geleni yapacağız. Aksam da zeybeği hep birlikte oynayacağız" dedi.



"Gençler geleceğe umutla bakacak"



Kadınlar tarafından 'İzmir'in Efesi Nihat Zeybekci' sloganlarıyla karşılanan Ayşen Zeybekci eşinin kadın ve çocuklara her zaman değer verdiğini ve İzmir'de kadın ve çocuklara yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekleyerek, "İzmir'de geleceğe umutla bakan kadınlar olacak. Çocuklarımızın geleceğini değiştireceğiz. Nihat Beyin belediye bünyesinde açacağı meslek edindirme kurslarının yanında iş yeri açmak isteyen kadınların mikro kredi ile destekleneceğini müjdesini sizlere vermek istiyorum. Yine belediye bünyesinde dans kursları, spor kursları olacak. Zaman bizim için çok kıymetli. İzmir için çocuklarınızın geleceği için herkese ulaşacağız" diye konuştu. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cumhur İttifakı Adayı İçin Sahaya İndi

Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar

Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu

Antalya'nın Reçelleri 30 Ülkeye İhraç Ediliyor