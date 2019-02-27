Son Dakika Haberleri: Ayşen Zeybekci, Yaşlılarla ve Engelli Öğrencilerle Buluştu

Ayşen Zeybekci, Yaşlılarla ve Engelli Öğrencilerle Buluştu

46 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, yaşlılarla ve engelli öğrencilerle bir aradaydı.

Ayşen Zeybekci, Yaşlılarla ve Engelli Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, yaşlılarla ve engelli öğrencilerle bir aradaydı.

Bornova'da bir huzur evini ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulu ziyaret eden Zeybekci, "önceliğimiz her zaman engellilerimiz ve yaşlılarımız olacaktır. İzmir mutlaka engelli dostu bir şehir haline gelmelidir. İzmir'de engelleri hep birlikte aşmalıyız" dedi.

Engelli bireylerin özellikle ulaşım alanında büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Ayşen Zeybekci, "Nihat Bey'in kentimizi engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir haline getirme yolunda pek çok projesi bulunuyor. Bu projelerin tamamı kendisinin taahhütlü sözüdür. Nihat Bey'in verdiği sözleri tutacağına emin olabilirsiniz. İzmir her alanda daha modern ve örnek gösterilen bir şehir haline gelecek" diye konuştu.

"Hizmet dağılımı eşit değil"

İzmir'de hizmet dağılımının eşit olmadığına dikkat çeken Ayşen Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef vatandaşlardan gelen şikayetlerin başında eşit hizmet verilmemesi konusu yer alıyor. Biz istiyoruz ki önce geri plana itilmiş semtlere hizmet götürelim. ve inanıyoruz ki 1 Nisan sabahından itibaren, Nihat Bey'in başkanlığında İzmir'de hizmet götürülmeyen semt kalmayacak"

Zeybekci, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek hem hastalarla, hem de hastane personeli ile bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde gördüğü yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Zeybekci, vatandaşlar ve personelle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

AK Parti, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Politika
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