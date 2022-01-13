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Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika

Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

13.01.2022 09:07

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı.

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak.

Burdur'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.'nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

Anne ve dayı tutuklandı, anneannenin ikinci eşinden DNA örneği istendi

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur'u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K., ve Ayşenur'un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karadeniz'den DNA örneği istendi. Davada ilginç bir gelişme yaşanarak, anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık'tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur'un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

(Fadıl Kösedağ - Ali Kapan-İHA)

Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı
Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı
Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

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Burdur, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşenur'a tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı - Son Dakika
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