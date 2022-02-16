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Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı - Son Dakika

Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı

16.02.2022 17:32

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan canlı yayında, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçı bir örgüt olarak tanımlamış; "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu.

Tepki çeken sözlerin ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle başlattığı incelemede kararını verdi.

"KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI"

Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, paylaşımında "RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı" sözlerine yer verdi.

RTÜK, Ayşenur Arslan ile ilgili kararını verdi! Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası


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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türk Mukavemet Teşkilatı, Ayşenur Arslan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı - Son Dakika
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