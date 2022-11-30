Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada - Son Dakika
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Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada

30.11.2022 12:00
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada

MEHMET AKİF PARLAK/OKAN COŞKUN - YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı.

MEHMET AKİF PARLAK/OKAN COŞKUN - YPG/ PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli ve havanlı saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın sınıfında 9 günlük aranın ardından ders başı yapan öğrencileri büyük hüzün yaşadı.

Teröristlerin 21 Kasım'da Karkamış'a yönelik saldırısında hedef olan Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulunda eğitim öğretim, 9 günlük aranın ardından yeniden başladı. Öğretmen Alkan'ın eğitim verdiği 4C sınıfındaki öğrenciler ise okula dönmenin buruk heyecanını yaşadı.

Öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın yerine atanan yeni öğretmenleri Zeliha Ağaoğlu ile tanışmak ve ilk derslerini işlemek için sabah sınıfa girdi.

AA ekibinin de tanıklık ettiği ilk derste, Ayşenur öğretmenin hayatını kaybetmeden bir süre önce işlediği matematik ders notlarının halen tahtada yazılı olması dikkati çekti. Öğretmenlerinden geriye kalan ders notlarını tahtada gören öğrenciler, büyük hüzün yaşadı.

Ayşenur öğretmenin, saldırıdan kısa süre önce tahtaya "Çıkarma işleminde tahmini sonuç" başlığıyla "Çıkarma işleminde tahmini sonuç bulurken sayılar en yakın onluk ile en yakın yüzlüğe yuvarlanır. İşlem sonucunda tahmini sonucu bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarır, farkı buluruz." notunu ve örnek işlemler yazdığı görüldü.

Öğrencilerde buruk sevinç

Alkan'ın öğrencilerinden Melike Çetin, okula yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Okulda Ayşenur öğretmeni göremeyince çok üzüldüm. Okula geldiğimde tahtada halen yazdıkları duruyordu. Bunu görünce de çok üzüldüm. Şimdi yeni öğretmen geldi." ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Bozkurt da bir yandan Ayşenur öğretmeni görememenin üzüntüsünü bir yandan da yeni öğretmenle tanışmanın buruk sevincini yaşadıklarını anlattı.

4C sınıfında okuyan İsa Çekirge ise Ayşenur öğretmeni göremediği için üzgün olduğunu vurgulayarak, "Onu göremeyince ağlamıştım. Yeni öğretmenimiz geldi ama Ayşenur öğretmeni çok özlüyorum." diye konuştu.

Üzüntüsünü dile getiren öğrencilerden Fatma Hali de "Okula geldiğimde Ayşenur öğretmeni göremedim. Yeni öğretmen geldi, eğitime onunla devam edeceğiz. Ama yine de çok üzülüyorum. Çünkü Ayşenur öğretmen çok iyi bir öğretmendi, onu çok seviyorduk." dedi.

Öğrenci Şam Meşan, "Okulda Ayşe hocayı görmediğim için üzüldük. O bize her gün oyun oynatıyordu. Onu çok seviyorduk. Önceden ona her gün mektup verirdim. Yeni öğretmen için de sevindik ama yine de Ayşe öğretmen için üzgünüz." diye konuştu.

Okuldaki diğer öğrenciler de üzgün

3A sınıfı öğrencisi Ekrem Gezer de saldırının ardından amcasının kendisini okuldan alıp eve götürdüğünü anlatarak, o günden bu yana okulunu çok özlediğini ifade etti.

Okulun yanı sıra arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini dile getiren Gezer, Ayşenur öğretmeni de tanıdığını ve okulda göremeyince üzüldüğünü söyledi.

4A sınıfı öğrencilerinden Miray Atar ise tatil süresince Gaziantep'teki yakınlarının yanında olduğunu belirterek, "Okulu çok özlemiştim. Okula geldiğim için kendimi iyi hissediyorum. Ayşenur öğretmeni de çok özledim." dedi.

Kaynak: AA
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Ayşenur Alkan, Gaziantep, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada - Son Dakika

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