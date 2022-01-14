Üye Girişi
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum - Son Dakika

Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

14.01.2022 21:25
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

BURDUR'da dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tarafından darbedilerek öldürülen Ayşenur Kazık'ın (2) cenazesi, biyolojik babası Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından teslim alındı.

BURDUR'da dayısı Hızır Tunç Çetinkaya (19) tarafından darbedilerek öldürülen Ayşenur Kazık'ın (2) cenazesi, biyolojik babası Erdi Karakiraz ve yakınları tarafından teslim alındı. Acılı baba "Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum" dedi.

Burdur'a bağlı Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın çarşamba sabahı yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz, anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Anne Kader Karadeniz, savcılık ifadesinde 2017 yılında Erdi Karakiraz ile evlendiklerini, 2018'de oğlu Tacettin'in dünyaya geldiğini, Ayşenur'a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti. Kader Karadeniz, eski eşinin çocukla ilgilenmediğini, doğumdan sonra kendi üvey babasının nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.'KAFAM KALDIRMADIĞI ZAMANLAR DÖVDÜĞÜM OLUYORDU'Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise "Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur'un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Ablam işten gelince morlukları sordu. Ben de 'kafasını tahtaya vurdu' dedim. Tepki vermedi. Gece 2'de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, 'ses yapma' dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Vurduğum için üzüldüm sonra uyudu. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum" ifadelerini kullandı.ANNE VE DAYI TUTUKLANDIGözaltına alınan anneanne Yüksel K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Kader Karadeniz 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.CENAZEYİ BABASI ALDIAnnenin cezaevinde olması, nüfusuna kayıtlı olduğu üvey dedesi Erdoğan Kazık'ın da minik Ayşenur'un cenazesini almak istememesi nedeniyle çarşamba gününden bu yana Burdur Devlet Hastanesi morgunda bekleyen Ayşenur Kazık'ın cenazesi, bugün akşam saatlerinde babası Erdi Karakiraz ve yakınlarına teslim edildi.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Erdi Karakiraz, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Son üç günde yaşadıklarım psikolojimi bozdu. Kızımın yüzünü dahi göremedim. Ölüsünü göreceğiz şimdi. Oğlumu benden habersiz yurda teslim etmişler. Oğlumun nüfusu benim üstüme kayıtlıydı. Oğlumu almak için gerekli yerlere başvurdum. Tek onun var olduğunu bilmek beni hayatta tutuyor. Allah'ın izniyle sağ salim oğlumu da almak istiyorum" ifadelerini kullandı.Erdi Karakiraz'ın ablası Gamze Yıldız ise "Kızının yüzünü bir kez göstermediler kardeşime. Şimdi ölüsünü veriyorlar. Haksızlık bu. Dört gün sonra oğlumuzun cenazesini de mi verecekler" diye konuştu. Babaanne Kader Tuğla da "Bizim çocuğumuzu bizim kucağımıza versinler. Bizim tek dayanağımız o çocuk" dedi.Cenazenin morgdan çıkarılması sırasında Erdi Karakiraz, kızının cesedine kapanıp gözyaşı döktü. Ayşenur'un cenazesi Burdur Belediyesi cenaze nakil aracı ile Konya'nın Akşehir İlçesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minik Ayşenur, yarın Akşehir Nasreddin Hoca mezarlığında toprağa verilecek.

Diğer yandan cep telefonu ile çekilen görüntüde Kader Karadeniz'in Ayşenur ile oyun oynadığı anlar, Ayşenur'un ağabeyi Tacettin'in ayağından kanepeye bağlı olduğu anlar ve elindeki suyu yere dökmesi üzerine çekimi yapan anneanne Yüksel K.'nın "Allah seni ya, döktün suyu" sözleri duyuluyor.


Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum
YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Karadeniz, Burdur, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum - Son Dakika


Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf!         
21:28
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı         
15:56
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
20:33 Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
19:47 Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı! Kapanmayı etkileyecek hastaneye yatış oranında tehlikeli artış
19:42 Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri güldürdü: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz
19:33 Beşiktaş'tan ligin formda ekibi Gaziantep'e karşı cesur kadro
19:25 CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
19:15 Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 21:33:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ayşenur'un babası: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement