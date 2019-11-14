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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (2)
6 saat önce
YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİAntalya'da, Ayşenur Güven'in (22) intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in bugün yeniden görülen davasında, yerel mahkeme kararında direndi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Antalya'da, Ayşenur Güven'in (22) intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in bugün yeniden görülen davasında, yerel mahkeme kararında direndi. Selahattin Sezer yeniden 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Sezer'in tutuklanmasına karar verildi. Davayı sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda kadın derneği üyesi takip etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANTALYA,
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