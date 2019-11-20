Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni, adliyeye sevk edildi

Antalya'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30) adliyeye sevk edildi. Selahattin Sezer, adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in Elimde video ve fotoğraflar var diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti. Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ile cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Toplam 14 yılla yargılanan Sezer'in Yargıtay'dan dönen kararın ardından, itiraz üzerine Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019 tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

YAYLADA YAKALANDI

Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı.

'KOCASINI ARAŞTIRIN'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk Selahattin Sezer, yoğun güvenlik kontrolü altında adliye binasına getirildi. Jandarma nezaretinde adliyeye getirilen Sezer, gazetecilere, Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin diye seslendi.