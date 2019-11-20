Son Dakika › Güncel › Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2) - Son Dakika
Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30), adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30), adliyedeki işlemleri tamamlandı. Selahattin Sezer çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' ve 'tecavüz' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeninin ilk sözleri: Esas cinayet şüphelisini araştırın Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi Antalya'da eski eş vahşetinden kurtulan Oya Aydoğdu'ya cezaevinden korkutan mektup