Son Dakika Haberleri: Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2)
Son Dakika Güncel Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2) - Son Dakika

Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30), adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Antalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30), adliyedeki işlemleri tamamlandı. Selahattin Sezer çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' ve 'tecavüz' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
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