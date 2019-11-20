Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, Ayşenur Güven'e cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30), adliyedeki işlemleri tamamlandı. Selahattin Sezer çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' ve 'tecavüz' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.