Üye Girişi
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu - Son Dakika

SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu

24.12.2021 11:44

SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururuAslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen Ayşin Özkılıç (19), 6 yıl önce başladığı muaythaide Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu.

SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA'da, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen Ayşin Özkılıç (19), 6 yıl önce başladığı muaythaide Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. 2019 yılında dünya ikincisi olan Ayşin, geçen haftalarda Tayland'da yapılan Dünya U23 Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Antalya'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri elde eden Ayşin, 6 yıl önce Tayland dövüş sporu muaythaiye ilgi duydu. Muaythaide ilk yılında 'yıldızlar' kategorinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. 4 kez Türkiye Şampiyonu, 3 kez Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonu ve dünya ikinciliği elde eden Ayşin, 5-11 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. U23 bayanlarda 51 kiloda tüm sporcuları nakavt eden Ayşin, altın madalya kazandı.

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE İLK DEFA MAÇA ÇIKTI

Ayşin Özkılıç, 2018 yılında gençler kategorisinde dünya şampiyonluğuna katılıp derece elde edemediği için hırs yaptığını anlattı. Ayşin Özkılıç, '2019 yılında dünya ikincisi oldum. 2019'da Belarus'ta yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya ikinciliğiyle yetinmedim. Bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Büyükler U23 Dünya Şampiyonası'nda 51 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bangkok'ta Dünya Şampiyonası'nda dövüştüm. Benim için çok büyük bir tecrübeydi. İlk defa büyükler kategorisinde maça çıktım ve bunu da altın madalyayla taçlandırdım. Önümüzdeki sene yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında da güzel dereceler elde etmeyi düşünüyorum" dedi.

'BANA BENDEN DAHA FAZLA İNANDILAR'

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Ayşin Özkılıç, 'Bu gururu altın madalyayla taçlandırmak çok çok farklı bir duygu. Büyükler kategorisinde ilk defa yarışmama rağmen bu başarıyı elde etmek benim için gurur verici. Ailem ve antrenörüme destekleri için çok teşekkür ederim. Ben kendime inanmıyorken onlar bana benden daha fazla inandı ve dünya şampiyonu oldum" diye konuştu.

HEM ÜLKENİN HEM ANTALYA'NIN GURURU

Ayşin Özkılıç'ın Antrenörü Yasin Urlu ise, 'Bangkok'ta yapılan Büyükler, Kadınlar ve Erkekler, U23 Dünya Şampiyonası'nda 98 ülkeden 1500'e yakın sporcuyla gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi 38 sporcu ve 50'ye yakın teknik kadroyla beraber temsil ettik. Antalya'yı tek başına temsil eden Ayşin, U23 Bayanlarda 51 kiloda dünya şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Hem de ilimizi güzel bir şekilde temsil edip sevince boğdu" dedi.

TÜRKİYE, TAYLAND'I KENDİ SPORUNDA NAKAVT ETTİ

Koronavirüs nedeniyle dünya şampiyonalarının 2 sene boyunca ertelendiğini hatırlatan Yasin Urlu, Tayland'daki şampiyona atmosferinin mükemmel olduğunu anlattı. Birçok sporcunun bu anı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Yasin Urlu, 'Bütün ülkeler kıyasıya bayrak yarışına girmişti. Ama biz hem U23'te hem de büyükler kategorisinde kadın erkek genel elit klasta 98 ülke arasından dünya 2'ncisi olduk. Tayland'a yakın bazı ülkeler de gençleri getirdi. Avrupa'dan hiçbir genç gitmediğinden dolayı genel klasmanda da dünya üçüncüsü olduk. 98 ülke arasında ilk 3'te olmak büyük bir başarı. Tarihi bir başarı elde ettik. 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz toplamda 21 madalyayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Aynı anda 3 ringde kendi ülkeleri Tayland'ı geride bıraktık. Kendi kültürlerinin sporu olan Tayland tam takım katıldığı halde Türkiye Tayland'ı geride bıraktı. Kendi kültürlerini nakavt ettik" diye konuştu.

'BU NE İLK NE DE SON OLACAK'

Ayşin Özkılıç'ın başarıları hakkında bilgi veren Yasin Urlu, Ayşin'in disiplinli şekilde yoğun bir programda çalıştığını söyledi. Yasin Urlu, 'Ayşin'e yaklaşık 4 aydan beri güzel bir program hazırladım. Dışarıda ve içeride programlarımız devam etti. Antalya'nın iklimi ekvatoral bir iklim olduğundan dolayı Tayland'a en yakın iklim türüydü. Biz bunu en iyi şekilde değerlendirdik. İklimin sporcunun üzerinde etkisi olduğundan dolayı Ayşin moral ve motivenin dışında, bedensel ve fiziki kabiliyetini artırdı. Altın madalya alacağına inancımız tamdı. Ona göre hazırladık. Ne mutlu ki bizi yanıltmadı ve en iyi şekilde ülkeyi temsil edip altın madalyayı aldı. Hocası olarak ona inanıyordum. Ona söz vermiştim, sözümde durdum. Bu ne ilk ne de son olacak. İnşallah seneye 2022'de de Ayşin'i yine dünya şampiyonu olarak göreceğiz" dedi.

SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu
SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Tayland, Antalya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu - Son Dakika


Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Kahreden olay! Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07

Son Dakika Haberleri
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement