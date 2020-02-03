AYSİT'ten İSMEK çalışanlarına yönelik hakarete kınama - Son Dakika

Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye, İSMEK'te işten çıkarılan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

AYSİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Şişli'nin sözlerinin hem insanlık onuru hem de kadın hakları açısından büyük bir talihsizlik olduğu belirtildi.

Bu sözlerin 28 Şubat döneminin düşünce ve uygulamalarını hatırlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda bir mobbingtir. Toplumun değerleriyle çelişen bu sözleri şiddetle kınıyoruz. Hakarete uğrayan kadınların yanındayız. Bu düşünce ve davranışları sergileyen kişileri, diğer insanların hayatına saygılı olmaya ve toplumun değerleriyle buluşmaya davet ediyoruz. Halkımızın ve özellikle kadınlarımızın bu sözlere birlik ve dayanışma sergileyerek en iyi cevabı vereceğine inanıyoruz."