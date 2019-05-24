AYSO Yönetimi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı Ziyaret Etti

Ziyarete; AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Merve Alpargun Altıntaş, Sinan Yılmaz, AYSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Küçük,Nuri Önel, Okan Yıldız, Ufuk Dursun ve Genel Sekreter Kerem Öden katıldı.

Aydın Sanayi yapısı hakkında bilgi veren, AYSO Başkanı Şahin, "AYSO olarak Üyelerimizin yatırım, teşvik, üretim, ihracat ve istihdam konularında yaşadıkları sorunların çözümlenmesi veya işletmelerinde bu konularda gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ülke ekonomisinin gelişmesi için de mutlak suretle nitelikli üretimin ve ihracatın artması gerektiğini düşünüyoruz. Aydın'ın ekonomik potansiyelini,yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz.Bunun önünü açmak üzere, daha elverişli yatırım alanlarının kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla, Aydın Yeniköy Mahallesi sınırları içinde 650 dönüm arazi içinde Aydın Serbest Bölge Kurma çalışmalarında fizibilite raporunun hazırlandığını, bu alan içerisinde 25 sanayici üyemizin 340 dönüm alan için ön talepte bulunduğunu, kalan alanının da yurtdışından veya büyük sanayi kuruluşları için ayrıldığını bu kapsamda da Aydın Serbest Bölgesinin faaliyete geçmesi hususunda Efeler Belediyesi ile ortak çalışmalar yaparak, iş birliğimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Şahin,Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a AYSO adına hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

AYSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, " Bu yeni dönemde vatandaşımıza kaynaklarımızı ve yerel imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak en iyi hizmetini vermemiz gerekiyor. Mevcut sosyal alanları geliştirmemiz gerekiyor. İleride bölgemizin de dâhil olduğu dünya çapında ve uluslararası spor, festival, konser vb etkinliklere ev sahipliği yapacağımız faaliyetler için otel sayılarını ve spor alanlarını arttırmamız çok önemli. Gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklaması ve zaman geçirecek yerlerin şimdiden planlanması gerekiyor. Büyük organizasyonlara dâhil olmak için bu konularda yeterli altyapımızın olması lazım. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz ile bu imkânları tesis edecek yerel ve ulusal yatırımcıların ilimize çekebileceğimizi düşünüyoruz. Büyük organizasyonlar için karar vericiler aynı zamanda o ilin sanayisine, ekonomik gelişmesine ve yabancı yatırımcı sayılarına dikkat ediyorlar. Bu yüzden Aydın Serbest Bölgesinin de ilimize önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Bir an evvel faaliyete geçmesi hususunda da işbirliği içinde olacağız."dedi. Efeler Belediyesi olarak da özellikle Lavanta yetiştiriciliği ve lavantanın işlenmesi konusunda tesislerin kurulması için de yer aradıklarını belirten Atay, bu şekilde ticari değeri yüksek bitki yetiştiriciliğinin ilimizde yeni bir sektör olarak çok rahatlıkla gelişebileceğini ifade etti.

AYSO heyeti daha sonra, Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş' ı ziyaret etti.

Ziyarette Aydın ekonomik durumu ve sanayi yapısı hakkında Bilgi veren AYSO Başkanı Şahin, "Efeler İlçemizde önemli bir nüfus yoğunluğu ve genç nüfus var. Merkezde belediyecilik hizmetleri sayesinde gerçekleştirilen kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile sosyal alanların geliştirilmesi sonucunda; ilimizde eğitimini tamamlamış genç nüfusun, çalışma hayatına da ilimizde devam etmesi sağlanacaktır." dedi. Efeler Belediye Başkan Yardımcısı barış Altıntaş' a AYSO adına hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

AYSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkan yardımcısı Altıntaş, amacımız daha etkin ve şeffaf yönetim anlayışı ile Efeler ilçesine modern bir kent görünümünü ve kültürünü kazandırmak için çalışacağız. Bunu da Başkanımız koordinasyonunda tüm çalışanlarımızla başaracağız." dedi.