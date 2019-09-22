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Ayspor, öğretmenlere emanet

50 dakika önce

Diyarbakır'da 1930 yılında kurulan Ayspor Kulübü kentte görev yapan öğretmenlere devredildi.

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Diyarbakır'da 1930 yılında kurulan Ayspor Kulübü kentte görev yapan öğretmenlere devredildi.


Diyarbakır'da görev yapan 25 beden eğitimi öğretmeni çok anlamlı bir projeye imza attı. Diyarbakırlı öğretmenler, bir dönem Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in de top oynadığı kentin en eski takımlarından biri olan Ayspor'u devraldı. Öğretmenlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri takımın adını Öğretmenler Ayspor olarak değiştirdi. Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nden mücadele eden Öğretmenler Ayspor'un kulüp başkanı aynı zamanda takımın oyuncusu.


"Yetenekli çocukları Türk sporuna katmak istiyoruz"


Kulübün hedefleri hakkında konuşan kulüp başkanı Nesih Gezen, hedeflerinin bölgedeki yetenekli çocukları bulup Türk sporuna katmak olduğunu söyledi. Gezen, "Bildiğiniz gibi kentimiz ve bölgemizde çocuk sayısı oldukça fazla. Yetenekli ve başarılı çocuklarımıza sahip çıkmak ve onları iyi yerlere getirmek için öğretmen arkadaşlarımızla birlikte Ayspor Kulübünü devir aldık. Takımımız öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla kuruldu. Umarım kentin kurumları ve önemli şahsiyetleri bu oluşama destek olurlar. Çocuklarımızın geleceği için destek bekliyoruz. 1930'lu yıllarda kurulan bu takımda Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis de uzun süre top koşturdu. Bizim amacımız kentimize böylesi önemli ve değerli şahsiyetleri Türk futboluna katmak" dedi. - DİYARBAKIR

Fenerbahçe, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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