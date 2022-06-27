Aysu Bankoğlu: "Gerekli Altyapı Yatırımlarının, Önlemlerin Alınmadığını Bir Kez Daha Yaşadığımız Seller ile Görmüş Olduk" - Son Dakika
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Aysu Bankoğlu: "Gerekli Altyapı Yatırımlarının, Önlemlerin Alınmadığını Bir Kez Daha Yaşadığımız Seller ile Görmüş Olduk"

27.06.2022 16:58

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sağanak yağışın etkili olduğu ve yer yer sellerin yaşandığı Bartın’da “Geçen sene ağustos ayında sellerin yaşandığı bölgelerde tekrar seller yaşıyoruz. Gerekli altyapı yatırımlarının, önlemlerin alınmadığını bir kez daha ne yazık ki yaşadığımız seller ile görmüş olduk. Bütün Bartın'a geçmiş olsun, sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sağanak yağışın etkili olduğu ve yer yer sellerin yaşandığı Bartın'da "Geçen sene ağustos ayında sellerin yaşandığı bölgelerde tekrar seller yaşıyoruz. Gerekli altyapı yatırımlarının, önlemlerin alınmadığını bir kez daha ne yazık ki yaşadığımız seller ile görmüş olduk. Bütün Bartın'a geçmiş olsun, sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış Zonguldak, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketine neden oldu. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Yalı mevkiinde taşan Bartın Irmağı'nın kıyısından ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bankoğlu, şöyle dedi:

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN"

"Şu anda Bartın merkezdeyiz. Yalı mevkiinde gördüğünüz gibi ırmak kenarında taşkın devam ediyor. Bütün Bartın halkına geçmiş olsun diyoruz. Bartın'ın birçok ilçesinde, birçok köyünde ciddi anlamda su taşkınları ve hasarlar meydana geliyor. Afetlerde gerekli önlemlerin alınması için çağrılar yapılıyor. Biz de tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını söylüyoruz.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI BİR KEZ DAHA SELLERLE GÖRDÜK"

Geçen sene ağustos ayında yaşadığımız sellerin yaşandığı bölgelerde de biz tekrar seller yaşıyoruz. Gerekli altyapı yatırımlarının, önlemlerin alınmadığını bir kez daha ne yazık ki yaşadığımız seller ile görmüş olduk. Bütün Bartın'a geçmiş olsun, sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Onların taleplerini, önerilerini almaya, sorunları için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Sorunların çözümü için, tespit için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yağmur da bastırdı. Umarım bir felaket ile sonuçlanmadan sona erer."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Aysu Bankoğlu, Milletvekili, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aysu Bankoğlu: 'Gerekli Altyapı Yatırımlarının, Önlemlerin Alınmadığını Bir Kez Daha Yaşadığımız Seller ile Görmüş Olduk' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aysu Bankoğlu: "Gerekli Altyapı Yatırımlarının, Önlemlerin Alınmadığını Bir Kez Daha Yaşadığımız Seller ile Görmüş Olduk" - Son Dakika
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