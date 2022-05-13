Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz - Son Dakika
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Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz

13.05.2022 14:22

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kadına yönelik şiddet suçlarında ceza artışı öngören kanun teklifine ilişkin, “Saray ve şürekası, bir torbanın içine sıkıştırdığı bu teklifi hazırlarken hiçbir kadına, kadın örgütüne danışmadı, kadınlarla müzakere etmedi. Kadınları dinlemeye tenezzül etmeyen bu anlayış kadını koruyamaz” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kadına yönelik şiddet suçlarında ceza artışı öngören kanun teklifine ilişkin, "Saray ve şürekası, bir torbanın içine sıkıştırdığı bu teklifi hazırlarken hiçbir kadına, kadın örgütüne danışmadı, kadınlarla müzakere etmedi. Kadınları dinlemeye tenezzül etmeyen bu anlayış kadını koruyamaz" dedi.

Kamuoyunda 'kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddetle mücadele teklifi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, teklifin hazırlanma aşamasında kadınların görüşlerinin alınmadığını belirterek, "Saray ve şürekası, bir torbanın içine sıkıştırdığı bu teklifi hazırlarken hiçbir kadına, kadın örgütüne danışmadı, kadınlarla müzakere etmedi. Kadınları dinlemeye tenezzül etmeyen bu anlayış kadını koruyamaz" dedi.

İktidarın kadın politikalarının tutarsız olduğunu söyleyen Bankoğlu, "İktidar, hala, sesine kulak tıkadığı kadınları koruyabileceği rüyasında. Halbuki siyasi menfaat uğruna İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadınları feda etmek de bu teklifi hiçbir kadına sormadan hazırlamak da aynı kibir, aynı cambazlıktır" diye konuştu.

Danıştay'daki İstanbul Sözleşmesi davasında duruşma salonuna girmek isteyen kadınlara uygulanan polis şiddetini anımsatan Bankoğlu, "İktidarın mücadelesi kadınlarla mı, kadına şiddetle mi belli değil. 'Sıfır tolerans' sloganı atanlar, tarihin en kalabalık duruşmasının görüldüğü İstanbul Sözleşmesi davasında polis kadınlara şiddet uygulayınca fazlasıyla toleranslılar" dedi.

İstanbul Valiliği'nin talebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yönelik ahlaka aykırılık iddiasıyla açılan kapatma davasına dikkat çeken Bankoğlu, "Burada bu teklifle övünenler, arka taraftan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nu kapatma peşinde. Bu, hiçbir kadının kanmayacağı bir samimiyetsizliktir. Bu, kadınlara düpedüz, 'Derdim sizi korumak değil, oy almak' demektir" diye konuştu.

Bankoğlu, "İçi boş bir teklif. 'İyi hal kaldırıldı' diye manşet yapılıyor. Ama kanun lafzına, kravat indiriminden hiçbir farkı olmayan 'samimi pişmanlık' diye muğlak bir ifade getiriyorsunuz. Samimi pişmanlık ne demektir? Kime göre, neye göre bir pişmanlık samimi olacak" diye sordu.

Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz
Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz
Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz
Aysu Bankoğlu: Kadınları Dinlemeye Tenezzül Etmeyen Bu Anlayış Kadını Koruyamaz

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Cumhuriyet Halk Partisi, Aysu Bankoğlu, Bartın, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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