Son Dakika Haberleri: 'Aysun abla' bir kez daha yakalandı
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'Aysun abla' bir kez daha yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı.

'Aysun abla' bir kez daha yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı. Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevine giren ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada, kapı pervazına saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis, Kocasinan ilçesi Uğurevler mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine eve baskın düzenledi.  Eve yapılan baskında, 2 yıl önce uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Hicret Y. gözaltına alındı.
UYUŞTURUCULARI KAPI PERVAZINA SAKLAMIŞ
Uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı belirlenen Hicret Y.'nin evinde yapılan aramada, kapı pervazlarına saklanmış 141 gram esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Hicret Y.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Hicret Y., 17 Ocak 2019'da yapılan yargılama sonucu, 'uyuşturucu madde  ticareti' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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