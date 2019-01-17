Son Dakika Haberleri: Aysun Abla'ya Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası

Aysun Abla'ya Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası

21 dakika önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı ve kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı iddia edilen Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş birlikte yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı.

Aysun Abla'ya Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı ve kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı iddia edilen Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş birlikte yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 Kasım'da Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Hacısaki Mahallesinde düzenlediği operasyonda, Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen ayrıca, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' olarak tanıttığı belirlenen Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş, Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme İlker Kızıltaş'a  uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay, Hicret Yalçı'ya ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hicret Yalçı'nın daha önce yine uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı Amcasını Öldürdükten Sonra, Cesedin Üzerine Kamyonla Toprak Döktürmüş

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:33:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aysun Abla'ya Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]