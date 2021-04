Aysun Aykan: "Balıkesir'deki faylar 7'nin üzerinde deprem üretebilir" - Son Dakika

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Balıkesir'deki depremleri değerlendirdi. Balıkesir ili sınırları içinde yer alan fayların büyük bir bölümünün 7'nin üzerinde bir deprem üretebileceği öngörüsünde bulunan Aysun Aykan, yetkilileri bir kez daha uyardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde son bir haftada meydana gelen irili ufaklı depremlerin bölge halkında büyük korkuya neden olduğunu söyleyen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Simav-Sındırgı Fayı'nın büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Balıkesir-Gökçeyazı fayının da tehlikeli olduğuna işaret eden Aysun Aykan, bu fayın 2 bin yıldır kırılmadığını sözlerine ekledi.

"Sındırgı-Simav Fayı'na dikkat"

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan Sındırgı'da en son meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Simav-Sındırgı Fayı'nın büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Aykan, "22.04.2021 tarihinde, Balıkesir-Sındırgı'da, AFAD'ın verilerine göre Mw: 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir kent merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere, Bursa, İzmir ve çevre il ve ilçelerden hissedilmiş, halkımızı korku ve paniğe sevk etmiştir. Balıkesir-Sındırgı depremlerinin olduğu yer, MTA'nın Diri Fay haritasında; Simav Fay Zonu'nun güneybatısında, Sındırgı segmentinin güneyinde yer almaktadır. Bu bölgede depreme neden olan 2 fay var; birisi Gelenbe Fay Zonu diğeri Simav Fay Zonu. Şu an depremlerin Simav Fay Zonunun Sındırgı segmentinin güneyinde yoğunlaştığı görülüyor. Simav Fay Zonu Balıkesir ilinin Sındırgı ve Afyonkarahisar ilinin Sincanlı ilçeleri arasında uzanır. Simav Fay Zonu Toplam 205 kilometre uzunlukta, sağ yönlü doğrultu atımlı diri bir fay sistemidir. 19 Mayıs 2011 tarihinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen Simav Depremine, Simav Fay Zonunun kaynaklık ettiği düşünülüyor. Simav Fay Zonunda son yüzyılda meydana gelen en büyük deprem 6,2 büyüklüğündeki 1944 Şaphane Depremi'dir. Bu deprem fayın Şaphane Segmenti üzerinde gelişmiştir. 17 Şubat 2009'da bu bölgede 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir ve bölgenin tektonik özelliklerinden dolayı bu büyüklükteki depremler bölgede sık meydana gelen depremlerden birisidir ve bu büyüklükteki depremler bölgede özellikle kırsal yapılarda ciddi hasarlara neden olabilir. 4 büyüklüğündeki 5 büyüklüğündeki bir deprem, yıkıma ve can kaybına neden olmaz; Ancak 6,5 - 7 büyüklüğündeki depremler can ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Bölgenin geçmişinde de bu büyüklükte depremler görüldü. Simav Fay Zonunun üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 7.1 ve Sındırgı Segmentinin ise 6,9'dur (veriler Emre ve vd. 2016'dan alınmıştır). Burada meydana gelebilecek büyük bir deprem mühendislik hizmeti almayan binalarda ve özellikle kırsal mahallelerdeki binalar taşıyıcı sistem yetersizliği olan binalardan oluştuğu için bu yüzden bu binalarda hasarlar meydana gelebilir" diye konuştu.

"Balıkesir'deki faylar 7'nin üzerinde deprem üretebilir"

Balıkesir'in deprem tehlikesinin İstanbul ve birçok ile göre daha yüksek olduğunu ileri süren Aysun Aykan, Balıkesir il sınırları içinde yer alan fayların büyük bir bölümünün 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini iddia etti. Aykan, "Balıkesir il sınırları içinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın güney koluna ait fay segmentleri olarak kabul edilen Yenice-Gönen Fayı ve Edremit Fay Zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen Havran-Balıkesir Fay Zonu; Balikesir'in güneyindeki Simav Fayı önemli sismojenik kaynaklardır. Tarihsel ve Aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı, can ve ekonomik kayıpların yaşandığı bilinmektedir. Bu depremlere bakıldığında, Balıkesir Bölgesinin deprem tehlikesi, deprem aktivitesi oldukça yüksek olduğunu açıkça görebiliriz. Balıkesir il ve ilçeleri, dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Balıkesir il ve ilçelerinde mutlaka büyük bir deprem gerçekleşecektir. Tarihsel ve aletsel dönemde, 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944, 1935, 1953, 1964 yıllarında depremler meydana geldi. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir'in deprem tehlikesinin İstanbul ve birçok ile göre yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"Balıkesir-Gökçeyazı fayı 2 bin yıldır kırılmıyor"

Balıkesir sınırları içinde yer alan Balıkesir-Gökçeyazı fayının 2 bin yıldır kırılmadığına dikkat çeken Aysun Aykan, "Bizim özellikle bu bölgede Balıkesir- Gökçeyazı Fayının tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca oluşturulan UDSEP-2023 Planı Kapsamında, Türkiye Paleosismoloji projesi ile; 2012 tarihinde, MTA'nın diri fay harita serisi içerisinde gösterilen Balıkesir-Havran Fay Zonu üzerinde Paleosismoloji çalışmaları yapılmıştır. Balıkesir- Gökçeyazı Fay segmentinde yapılmış olan paleosismoloji çalışmalarına göre; 1000 yıllık deprem tekrarlama periyodunun olduğu, Gökçeyazı Fay Segmenti üzerinde MÖ 850'ye kadar 4 paleodepremin geliştiği, MS döneminde deprem olmadığından bu faydan kaynaklanan son depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiği anlaşılmaktadır. Bu fay kırıldığında 6,5 üzeri 7,2 büyüklüğe çıkabilecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden Balıkesir-Gökçeyazı Fayının tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR