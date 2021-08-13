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Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de - Son Dakika

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

13.08.2021 08:28
Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de, System.String[]

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de

O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile gelmiş!

7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Kaplankaya'yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış. Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf yok maalesef! Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum'a geldiklerinde objektiflere de takılır!

30'uncu yaşa Havana temalı parti

Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro'ya Bodrumlu olan Emir Bahadır, yaptığı görkemli partilerle adından söz ettirmişti. Cemiyetin ünlü isimlerinden Mine-Cem Bahadır'ın oğlu olan Emir Bahadır, yeni yaşını yine görkemli bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Suzan Sabancı Dinçer'in yazlığını alarak Mandarin Oriental'in seçkin sakinlerinden biri olan Bahadır, aslında 30'uncu doğum gününü, dünya jet-set'inden gelecek arkadaşlarıyla üç gün üç gece vereceği tematik partilerle kutlayacaktı. Ancak son anda karar değiştirmiş! Emir Bahadır, iki partiyi iptal ederek hafta sonu Kai Beach'te düzenleyeceği "Havana" temalı organizasyonla yeni yaşına girecek.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Sürpriz parti

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ferruh Taşdemir, 41'inci yaşını eşi Eftelya Taşdemir'in organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. FerTaş Şirketler Grubu'nun patronunun doğum günü partisi, sahibi olduğu Balkabağa adlı mekanda yapıldı.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Maslak'taki mekandaki doğum günü sürprizine şaşıran ve çok sevinen Ferruh Taşdemir'i yakın dostları, Ali Ağaoğlu, Adnan Kılıç ve Bülent Makar da yalnız bırakmadı. Ben de genç patrona yeni yaşında başarılarının devamını diliyorum.

Güçlü işbirliği

Bu yıl 20-21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Alaçatı'da düzenlenecek olan Türkiye Windsurf Şampiyonası, Vakkorama Watersports Championship sponsorluğunda yapılacak.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Vakkorama'nın patronu Cem Hakko tam bir spor tutkunu, yıllardır yelken ve windsurf yapıyor. O yüzden şampiyonayı üstlenmesine şaşırmadım.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Destekçilerinden biri de yine cemiyetin ünlü isimlerinden Ralf Tezman. Tezmarin'in genç patronu Ralf Tezman da su sporlarının Türkiye'de gelişmesi için büyük çaba harcayanlardan.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Patronların bu güçlü işbirliği bayağı ses getirir...

Babaya ofis ziyareti

Genç iş insanı Emir Tamer'in önceki gün tatlı bir misafiri vardı. Eşi Ayça Tamer, kızı Defne'yle birlikte yoğun bir iş gününde eşini Trump Towers'taki ofisinde ziyaret etti.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

2019 yılında evlenen çift, geçtiğimiz yıl ilk bebekleri Defne'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızıyla çıktığı öğle yemeğinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Emir Tamer, "Öğlen yemeğine sürpriz misafirim var" diye yazdı.

Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de

Aysun Kayacı, EMİR BAHADIR, Türkiye, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı 9 yıl sonra tatil için Türkiye'de - Son Dakika Magazin


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