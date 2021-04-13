Aysun Kayacı yıllar sonra konuştu

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken Aysun Kayacı, uzun zamandır magazin dünyasından uzakta, sadece bir hayat sürdürüyor. Buna rağmen sürekli Twitter'da gündem olan Kayacı, gazeteci Cengiz Semercioğlu'na konuştu.

"O HESAP BANA AİT DEĞİL"

Hakan Ural'ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumu sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kayacı'nın Hakan Ural'a twitter'dan tepki göstererek, "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilmişti. Kayacı, "Twitter'daki hesap bana ait değil" deyip çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BIKTIM ARTIK, BIKTIM!"

Kayacı, "Bıktım bu twitter'dan. Twitter'da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum. Ama sonuç alamıyorum. Adıma açılan sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Ona buna, hatta Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalgay geçeyim?" ifadelerini kullandı.

"ORASI ÇAMUR DERYASI..."

Sözlerini sürdüren Aysun Kayacı, "Twitter sahte hesapları hızlıca kapatmıyor. Orası bir çamur deryası..." ifadelerini kullandı.

27 Ekim 2012'de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, eşiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da yerleşti. Kayacı ve eşinin şimdilerde Dubai'de yaşadığı biliniyor.

O SÖZLERİ BAŞINA İŞ AÇMIŞTI

Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir tartışma programında "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.