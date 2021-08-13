Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile gelmiş.

İşte Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın o yazısı:

"7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı neredeyse hiç kimse tanımamış.

Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Kaplankaya'yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış. Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf yok maalesef! Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum'a geldiklerinde objektiflere de takılır!"