AYT heyecanı sona erdi - Son Dakika

AYT heyecanı sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT, 13.15'te sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT, 13.15'te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan AYT bugün saat 13.15'te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı. Sınavdan çıkan öğrenciler ailelerine sarılarak sınavın stresinden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı. Sınavı iyi geçen öğrencilerin yüzleri gülerken, kötü geçenlerin ise morallerinin bozuk olduğu görüldü.

Sınava giren öğrencilerden Yakup Gitmez, "Sınav zordu. Sosyal bilimler ve Türkçe iyiydi de matematik baya zordu. Matematikte zorlandık. 12. sınıfın 2. döneminden soru çıkmadı. Yine de sınav okulda gördüğüm sınav gibi kolay değildi. Bize söyledikleri gibi değildi bakınca bir şok olduk yani. Ben polislik istiyorum onun için 4 yıl istiyorum. Zaten 4 yıllık istediğim için AYT'ye girdim. Milli savunmaya da girdim Allah'ın izniyle artık hangisi olursa" dedi.

Sınavdan çıkan bir diğer öğrenci Merve Arslantüre ise, "Sınav beklediğimden kolay geçti. Sorular orta dereceydi bence olması gerektiği gibiydi. Kolay sorular vardı ama eleyici sorular da vardı. Sorular beklediğim yerden geldi ama konular çıkarıldığı için bazı konuların yoğunluğu daha fazlaydı. Ama güzeldi memnunum. Ben diş hekimliği istiyorum. İstanbul Üniversitesi falan istiyorum" diye konuştu.

(Furkan Tan/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:17 Kaynak: İHA

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