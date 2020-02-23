Ayta Sözeri ablasıyla barıştı

Küslüğe son veren ise Sözeri'nin katıldığı bir tv programında yaşamını anlatırken döktüğü gözyaşları oldu. Kardeşinin anlattıklarına üzülen ablası, ünlü şarkıcıya telefon açarak aralarındaki buzları eritti. İki kardeş şimdi sürekli telefonlaşıyor, fırsat buldukça da İzmir'de bir araya geliyorlar.