Ayta Sözeri ablasıyla barıştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayta Sözeri ablasıyla barıştı - Son Dakika Magazin

Ayta Sözeri ablasıyla barıştı

7 saat önce

Küslüğe son veren ise Sözeri'nin katıldığı bir tv programında yaşamını anlatırken döktüğü gözyaşları oldu.

Ayta Sözeri ablasıyla barıştı, System.String[]

Küslüğe son veren ise Sözeri'nin katıldığı bir tv programında yaşamını anlatırken döktüğü gözyaşları oldu. Kardeşinin anlattıklarına üzülen ablası, ünlü şarkıcıya telefon açarak aralarındaki buzları eritti. İki kardeş şimdi sürekli telefonlaşıyor, fırsat buldukça da İzmir'de bir araya geliyorlar.

İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18 
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