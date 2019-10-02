Ayta sözeri öldürülen kadınlar için söyledi

SAHNEDE ZEKİ MÜREN'İ ANDILAR
Repertuarında Zeki Müren şarkılarına da yer veren Ayta Sözeri'ye konserin bir bölümünde oyuncu arkadaşı Zafer Sabuncu, Zeki Müren tiplemesiyle eşlik etti. İkili seyircinin büyük ilgi gösterdiği anlarda, Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını seslendirdi.
JÜRİSİ OLDUĞU YARIŞMANIN KAZANANI UĞUR ŞEN'İ KONUK ETTİ
Ayta Sözeri, jüri olarak yer aldığı müzik yarışması programının kazananı Uğur Şen'i de Harbiye sahnesine çıkardı. 'Makber' şarkısını seslendiren Uğur Şen, büyük alkış aldı.
KARIŞIK KASET
Ayta Sözeri repertuarını oluştururken şarkılarını nasıl seçtiğini seyirciye anlatırken, "Hangi şarkıları seçeceğimi düşünürken eskiden sevdiğimiz şarkılardan sevdiklerimize karışık kaset yaptığımız aklıma geldi. Ben de size en sevdiğim şarkılardan karışık bir kaset yaptım" dedi. Sözeri repertuarında yer alan 'Umrumda Değil', 'Dilek Taşı', 'Sorma', 'Büklüm Büklüm', 'Gülümse', 'Yanayım Yanayım' eserlerini seyirciyle birlikte söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Ayta Sözeri'nin sahne performansından görüntüler
-Sözeri ve Zafer Sabuncu'nun birlikte şarkı söylemesi
-Uğur Şen'in şarkı söylemesi
-Seyircilerden genel ve detay görüntüler