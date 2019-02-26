Son Dakika Haberleri: Aytaç Arman Hayatını Kaybetti

Aytaç Arman Hayatını Kaybetti

43 dakika önce

ÜNLÜ sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti.

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ÜNLÜ sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu.

BİROY'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız." denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

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