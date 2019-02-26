Aytaç Arman Hayatını Kaybetti
43 dakika önce
ÜNLÜ sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti.
ÜNLÜ sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu.
BİROY'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız." denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:35 Kaynak: DHA
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