Son Dakika Haberleri: Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenlendi (Aktüel 2)

Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenlendi (Aktüel 2)

1 saat önce

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlendi.

Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenlendi (Aktüel 2), System.String[]
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam etti.
Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek. - İstnabul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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