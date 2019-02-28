Aytaç Arman İçin Memleketi Adana'da Tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gerçek adı Veysel İnce olan oyuncu Aytaç Arman
'ın cenazesi, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıktaki cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, çeşitli partilerin milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş ile ailesi katıldı. Erdem İnce, babasının tabutuna zeytin dalı bıraktı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sanatçının tabutuna, Bakan Selçuk
, oğlu Erdem İnce ve yakınları omuz verdi. Aytaç Arman, okunan duaların ardından toprağa verildi.
Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,