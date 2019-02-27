Aytaç Arman'ın Vefatı Yeşilçam Sanatçılarını Üzdü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman
'ın vefatı sanatçı dostlarını da yasa boğdu.
Başarılı oyuncu Türkan Şoray
, Arman ile "Vukuat Var" ve "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı iki filmde rol aldığını belirterek, "Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizdeydi. Aytaç Arman hem gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi. Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Sanatçı Cüneyt Arkın
ise üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti:
"Çok üzüldüm, inanamadım. O kadar güzel bir hatıra bırakmış demek ki, içim yandı duyduğumda. Çok zarifti. Çok sade ve inceydi. Benim oğlumu oynardı. Harika bir beyefendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun."
Ünlü oyuncu Hale Soygazi
Türk sinemasının büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." şeklinde görüşlerini dile getirdi.
Sanatçı Filiz Akın
da duygularını şu sözlerle aktardı:
"Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Daha doğrusu inanmak istemiyorum. Ödül törenlerinde karşılaşırdık. Hala yakışıklı, hala o kadar gençti ki. Bir varmış, bir yokmuş misali işte. Film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat."
Oyuncu Perihan Savaş
da çok üzgün olduğuna işaret ederek, "Ah be arkadaşım, ah canım sen de mi? Kalbimde sakladım seni de. Yolun ışık, melekler yoldaşın, mekanın cennet olsun." dedi.
Oyuncu Selda Alkor
ise şu ifadeleri kullandı:
"Sen de mi sevgili Aytaç? Güle güle arkadaşım. Bu yaprak dökümünün sonu yok maalesef. Nurlar içinde git. Ailene, seni sevenlere, tüm geride kalanlara, sabırlar diliyorum. Türk sineması çok değerli bir aktörünü, çok önemli değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."