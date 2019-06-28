Aytaç Durak'ın aracına saldırı
34 dakika önce
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Eski Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak
'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova
Belediye Başkanı Soner Çetin
'i ziyaret eden Aytaç Durak, çıkışta park halindeki otomobilinin lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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