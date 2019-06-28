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Aytaç Durak'ın aracına saldırı

34 dakika önce

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Aytaç Durak'ın aracına saldırı, System.String[]
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın otomobilinin lastiklerini bıçakla kestiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret eden Aytaç Durak, çıkışta park halindeki otomobilinin lastiklerinin kesildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ö'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Çukurova, Soner Çetin, Adana, Aytaç Durak, Güncel
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