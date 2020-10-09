Aytaç'ın gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi - Son Dakika

Aytaç'ın gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

09.10.2020 10:13
Aytaç'ın gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi, System.String[]

Avrupa'nın en büyük entegre et tesisiyle tüketicilerine ulaşan Aytaç, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Avrupa'nın en büyük entegre et tesisiyle tüketicilerine ulaşan Aytaç, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren, et ürünleri alanında dünyanın en büyük entegre tesislerinden olan Aytaç, korona virüs tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Aytaç bu nedenle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Üretim tesislerinden son tüketiciye kadar tüm önlemler alındı

Ulusal ve uluslararası Gıda Mevzuatları ve yasalara uygun, yüksek verimlilikte, herkese hitap eden güvenilir ürünler üreten Aytaç'ın Genel Müdürü Erhan Çetin, "Aytaç olarak ürettiğimiz tüm ürünleri yüksek kalite standartlarında ve gıda güvenliğine azami dikkatle üretiyoruz. Ürünlerimizin kaliteleri sahip olduğumuz TSE ISO 9001, TSE ISO 22000 ve FSSC 22000 belgeleriyle resmi kuruluşlar tarafından da tescil edilmiştir. Dünyayı saran pandemiyle mücadele kapsamında ilk günden itibaren gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarında yetkili birimlerce tavsiye edilen tüm uygulamaları tesislerimizde hayata geçirdik. Resmi kurumlar ve bağımsız şirketlerin denetiminden başarıyla çıkan firmamız, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesini alarak bu alandaki çalışmalarını tescillemiştir" dedi.

Aytaç Hakkında

1993 yılında kurulan Aytaç, Avrupa'nın en büyük entegre et tesisiyle 2014 yılında Yıldız Holding bünyesine katılmıştır. 150'ye yakın ürün çeşidiyle şarküteri alanında tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. Çerkeş Ovası'nda bulunan Aytaç Çiftliği'nde; alanında yetkin veterinerler gözetiminde yetiştirilen hayvanlar, günümüzün en gelişmiş gıda teknolojisi ile donatılmış Aytaç fabrikasında helal kesim ve hijyenik üretim süreçleriyle sürdürülebilir ve üstün kaliteye ulaşmak için 105 farklı kontrol noktasından geçmektedir. - İSTANBUL

Aytaç'ın gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Türk Standartları Enstitüsü, Yıldız Holding, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aytaç'ın gıda güvenliği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi - Son Dakika Ekonomi

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