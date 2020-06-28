Aytaç Kara: "Galatasaray'dan teklif almadım" - Son Dakika

Aytaç Kara: "Galatasaray'dan teklif almadım"

Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda buundu.

Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda buundu. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacakları Gençlerbirliği maçı ile ilgili olarak, "Takımımızın havası şu anda iyi durumda. Bütün herkesin çalışması, motivasyonu en üst düzeyde. Bizim için belki de sezonun finali olan Gençlerbirliği maçına çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Bu maçtan da 3 puanla ayrılmak için her şeyi yapacağız. Çalışmalarımız da buna göre devam ediyor. Umarım istediğimiz sonucu orada alabiliriz" şeklinde konuştu.

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" Fenerbahçe'ye karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum"


Kasımpaşa'nın 7 senelik aranın ardından Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye karşı aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Aytaç Kara, 3 puan aldıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'ye karşı Kasımpaşa'nın uzun zamandır galibiyeti yoktu. Böyle bir galibiyet aldığımız için ve ben de bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Sonuçta Fenerbahçe ne kadar kötü bir sezon geçirirse geçirsin Türkiye'nin en önemli kulüplerinden. Bizim için kolay bir maç olmadı. Tabii ki her maç üstüne koyarak devam etmemiz gerektiğini biliyoruz ama bu maç da aynı şekilde hem mücadele hem de oyun olarak üstüne koymamız gereken bir maçtı. Ben ve tüm takım arkadaşlarım bunu sahada gösterdi. Çok güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bu galibiyetler takıma ekstra bir motivasyon katıyor. Bu maç da bizim için böyle oldu. Güzel bir maç geçti" ifadelerini kullandı.


"Fuat hocanın ikili diyalogları çok iyi"


Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa'nın tüm oyuncularla diyaloglarının çok etkili olduğunun altını çizen 27 yaşındaki oyuncu, şu ifadelere yer verdi:


"Kemal hocamız da olsun Tayfur hocamız olsun çok önemli hocalar. Kariyer olarak da önemli isimler. Onların şanssızlıkları, takımımızın tam olarak oturmaması, tam olarak birbirini tanıyamamasıydı. Böyle sıkıntılar gerçekleşti. Fuat Hoca da öyle bir döneme denk geldi çünkü ikinci yarı gerçekten aramıza çok oyuncu katıldı ve gidenler oldu. Fuat Hoca'nın olmasıyla takımımız daha çabuk kaynaştı. Çünkü hocamızın ikili diyalogları çok iyi. Hocamız bunu en kısa sürede gerçekleştirdi. Takımda adaptasyon konusunda bütün oyunculara teker teker yardımcı oldu. Bu bir takım için çok önemli. Hepimiz için artı bir durum oldu."


"Bu sezon kariyerimin en önemli sezonu"


Kasımpaşa'da forma giydiği 29 maçta gösterdiği 8 gol, 2 asistlik performans ile kariyerindeki en etkili sezonunu geçiren Aytaç, performansının üzerine koyarak devam etmek istediğini vurgulayarak, "Aslında benim hedefim her maç üstüne koyarak devam etmek. Tabi her maç üstüne koyduğum sürece her sene de bu böyle devam ediyor. Geçen sene de 6 golüm vardı. Ama golden önce takımıma katkı sağlayıp daha yararlı oynamam gerekiyor çünkü gol benim öncelikli görevim değil. Ama ne kadar takımıma skor olarak katkı verirsem benim için o kadar iyi. Oynadığım takımlarda da buna yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu sezon kariyerimin takımıma katkı sağladığım en önemli sezonu. Tabi takımıma böyle katkı sağlamak benim için çok önemli. İlk olarak takımım sonra ekstra benim için güzel bir şey. Bunlar için çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışıyorum. Çalışmayı bırakmıyorum. İnşallah böyle de devam ederim. Takımımız kazanır, ben kazanırım" ifadelerini kullandı.


" Avrupa'da oynama hayalim var"


Lacivert-beyazlı oyuncu, hedefleri arasında Avrupa'da forma giymek olduğunu açıklayarak, "Kendi hedefim olarak Avrupa'da oynama hayalim var. Çok çok iyi çalışırsam bu hayal değil. Bunu başarabileceğime eminim. Her şey çalışmaktan, performansının üstüne koymaktan geçiyor. Bunları yapabilirsem hedeflerim arasında o var" değerlendirmesini yaptı.


"8 numara oynamayı daha çok seviyorum"


Sahada iki yönlü oyun tarzını daha çok sevdiğini belirten Aytaç Kara, "Saha içinde verilen görev neresi olursa olsun oynamaya çalışıyoruz ama kendimi en rahat hissettiğim iki yönlü oynamak. Ataklara da katılabiliyorum defansif olarak da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ben genelde 8 tarzını daha çok seviyorum çünkü hem atağa katılmayı seviyorum hem de defans yapmayı seviyorum. En iyi mevkinin de o olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


Orta sahada birlikte oynadığı partnerleri Tarkan Serbest ve Trpan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Aytaç Kara, şunları söyledi:


"Tarkan A Milli Takım futbolcusu. Kendisi çok yetenekli. Trpan da yeni yeni orta saha oynamaya başlayan bir futbolcu ama mevkiye yabancılık çekmedi diye düşünüyorum. Oynadığı maçlarda da iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tarkan da şans verildiği bütün maçlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor."


"Yusuf Erdoğan başımın belası"


Aytaç Kara, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından Kasımpaşa'da da birlikte forma giydiği takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'ın sorulması üzerine, "(Gülerek) Yusuf Erdoğan başımın belası. 10 senedir Yusuf ile birlikteyiz. İlk başta arkadaşlığımız alt yaş milli takımlarında başladı. Gittiğimiz her yere birlikte gidiyoruz. Tabii ki anlaşmalı değil tesadüf oluyor ama Yusuf ile arkadaşlığımız ayrıdır" yanıtını verdi.


" Galatasaray'dan teklif almadım"


Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın kendisine teklif götürdüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Teklifin geldiği bir durum yok şu an için. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımımız daha tam olarak alt sıralardan kurtulmak adına rahatlamadı. Hepimiz önümüzdeki 6 maça kilitlendik. Öncelikle takımımın iyi durumda olması, takım iyi olduktan sonra da futbolcuların koyduğu performansla kariyerini belirleyeceği durumları olur. Ben kendi açımdan böyle düşünüyorum" dedi.


Galatasaray, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:56 

Son Dakika Spor Aytaç Kara: 'Galatasaray'dan teklif almadım' - Son Dakika Spor

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