Aytaç Kara: "Kaçan 3 Puanın Sorumlusu Benim"
1 saat önce
Bursaspor'un yetenekli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasındaki beraberliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçan 3 puanını sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.
Bursaspor
'un yetenekli orta saha oyuncusu Aytaç Kara
, Evkur Yeni Malatyaspor
müsabakasındaki beraberliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaçan 3 puanını sorumlusunun kendisinin olduğunu söyledi.
Yeşil-beyazlı takım, dün ilk yarının son maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 90+8'inci dakikasında penaltıdan yararlanamayan Aytaç Kara, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kara, "Kaçırdığım penaltıda benden daha çok üzülecek kimse yok. Kaçan üç puanın sorumlusu benim. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Destek mesajı atan herkese teşekkürler. Her zaman daha iyisi için mücadeleye devam" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:12 Kaynak: İHA
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